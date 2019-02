Palermo, polizia confisca beni a 33enne condannato per traffico di droga

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Palermo hanno confiscato alcuni beni del valore di circa 300 mila euro appartenenti a A.B., un 33enne condannato per traffico di droga a 12 anni di reclusione.

Nel dettaglio, il tutto è iniziato nel 2015 quando l’uomo, è stato arrestato nel corso dell’operazione antimafia Panta Rei. In seguito, nel 2017 la sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha firmato il provvedimento di acquisizione allo stato di una serie di beni riconducibili all’uomo, sequestrati su proposta del questore Renato Cortese, e consistenti in un’immobile in via Trappetazzo, un’automobile e una quota di un altro appartamento in via Paolo Emiliani Giudici.

Oltre alla confisca il tribunale ha inoltre disposto

l’aggravamento della misura di sorveglianza speciale portandola da due a cinque

anni.

Di Pietro Geremia