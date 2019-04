Palermo, polizia municipale si dota di palmari per i controlli e per le multe

Connect on Linked in

Nella mattinata di ieri al Comando di via Dogali, alla presenza dell’assessore Fabio Giambrone e del comandante della polizia municipale Gabriele Marchese è stata presentata alla stampa la nuova procedura di verbalizzazione con gli smartphone che annullerà per sempre l’uso di carta e penna.

I nuovi apparati portatili rivoluzioneranno gli attuali servizi di polizia stradale; l’adozione dei nuovi strumenti di lavoro avviene nell’ambito delle iniziative fortemente volute dall’amministrazione comunale e ulteriormente sollecitate dall’ Assessore alla Polizia Municipale Fabio Giambrone, messe in atto dall’impulso operativo del Comandante Gabriele Marchese che dispone della delega ad interim del settore della Innovazione Digitale, abbinando innovazione e riorganizzazione. Da lunedì 29 aprile saranno 10 i palmari in piena attività operativa, assegnati al personale in servizio su strada che sarà impegnato nei controlli sul rispetto delle norme di comportamento del codice della strada, comprese le violazioni della sosta.

Dalla lettura della targa del veicolo che potrà essere inserita vocalmente, digitata o scansionata dal cellulare, l’agente avrà la possibilità di effettuare in tempo reale la verifica di tutta una serie di informazioni: dalla copertura assicurativa, fino alla scadenza della revisione ed emettere l’avviso di violazione con la stampante portatile.

La nuova strumentazione è dotata di fotocamera, collegamento Internet e wifi e si avvale di un software di alto livello sviluppato sul sistema operativo Microsoft Windows Mobile; nello smartphone l’agente trova inseriti lo stradario, il Codice della strada e il prontuario delle violazioni. Con l’utilizzo della fotocamera si potranno corredare gli atti con le fotografie, come prova a supporto, come per esempio nei rapporti di incidente stradale.

Il sistema è fornito dalla società partecipata Sispi che ha collaborato nella selezione del partner più affidabile rispetto alla redazione dei verbali, producendo una personalizzazione dell’applicativo sulle condizioni della città di Palermo; al sistema verrà affiancata la gestione degli atti amministrativi e di tutto quanto sarà il corredo operativo dell’agente di polizia municipale.

Mediante il sistema della rete internet comunale i dati saranno trasmessi direttamente al sistema operativo che elabora le contravvenzioni e i verbali saranno così in pochi minuti pronti per la stampa e per l’invio al contravventore.

Tale processo una volta a regime sull’intera struttura del Corpo, permetterà di eliminare passaggi interni agli uffici, di ridurre il personale utilizzato e consentirà al cittadino di trovare on-line disponibili i verbali quasi in tempo reale, per procedere ai pagamenti nelle diverse forme previste dalla legge, anche quelle agevolate, con la riduzione del trenta per cento, bloccando in automatico il procedimento di notifica del verbale.

“Dopo la nuova centrale operativa questo è l’ulteriore passo verso il processo di informatizzazione e di innovazione intrapreso dall’amministrazione comunale di concerto con il Comando di Polizia Municipale – dichiara Fabio Giambrone, vice sindaco e assessore alla Polizia Municipale – Credo che si stia rispondendo all’esigenza di procedimenti più snelli che ci consentiranno di recuperare risorse da mettere a disposizione del territorio”.

Da parte sua il comandante Gabriele Marchese ha concluso: “ È un sistema messo in atto su forte input della nuova giunta per monitorare tutti gli interventi ed essere operativi in tema di redazione dei verbali, i cui tempi di redazione si riducono. Questo consentirà di recuperare risorse che prima erano dedicate al caricamento dei verbali su sistemi digitali”.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/video/cronaca/2019/04/26/polizia-municipale-a-palermo-addio-carta-e-penna-nuovi-palmari-per-i-controlli-e-multe-come-funziona-135bcb03-f9f6-4a39-a685-287d676855cf/ )