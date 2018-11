Palermo, polizia sequestra 300 Kg di Hashish

Un vero e propri o colpo gobbo quello messo a segno da parte degli uomini della polizia di stato di Palermo ai danni degli spacciatori di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile palermitana hanno infatti sequestrato un mega carico di 300 chili di hashish proveniente dalla Campania e trasportato su un automezzo da un uomo che è stato arrestato.

L’operazione è stata effettuata nell’ambito dei controlli disposti dal questore in relazione alla conferenza internazionale per la Libia in cui durante l’analisi di un bancale in legno con la scritta fragile, dove dentro in teoria avrebbero dovuto esserci dei vasi di terracotta artigianali, sono stati trovate 10 valige in juta con dentro la droga pronta per essere messa in commercio.

Di Pietro Geremia