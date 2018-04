Palermo, prende fuoco palazzina di 4 piani: panico tra i residenti

Print This Post

Un vasto incendio è scoppiato in una palazzina, partito probabilmente dai motocicli parcheggiati nell’androne del palazzo situato in un vicolo della Rosa Bianca nel quartiere della Vucciria ha immediatamente avvolto tra le fiamme la scala dell’immobile gettando nel panico gli inquilini che hanno chiamato subito i pompieri che si sono precipitati sul luogo facendo evacuare l’intero palazzo per poi spegnere il grosso incendio scongiurando tragedie.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato