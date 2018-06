Palermo, prende fuoco una cabina elettrica: fumo all’interno di una scuola

Print This Post

Un incendio è divampato all’interno di una cabina elettrica, molto probabilmente a causa di un sovraccarico, situata dentro l’ Istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta in via Maqueda a Palermo.

Il fumo ha invaso l’intero edificio scolastico. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo prima che potesse propagarsi per tutta la scuola.

L’impianto elettrico di tutta la zona interessata è stato sospeso per consentire ai tecnici dell’Enel di fare delle verifiche. Un altro incendio è scoppiato in via Arezzo, il fuoco ha danneggiato il prospetto ed il balcone di una palazzina.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato