La penultima tappa di Best Bakery sbarca a Palermo, avvincente competizione tra pasticcerie

La penultima tappa di Best Bakery sbarca a Palermo. Da lunedì 9 aprile alle 18.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando), per una settimana intera, i due guru del settore, lo spagnolo Paco Torreblanca, considerato uno dei più grandi pasticcieri al mondo, un artista e un grande innovatore, e il belga Alexandre Bourdeaux, specializzato in opere d’arte di cioccolato e consulente in pasticceria e cioccolateria in tutto il mondo, dall’Egitto, al Giappone, dagli Stati Uniti all’Inghilterra, giudicheranno le prelibatezze preparate dai pasticcieri in gara per eleggere la migliore pasticceria d’Italia nel nuovo programma prodotto da EndemolShineItaly.

I due maestri sono i giudici di una sfida lunga 6 settimane, che vede coinvolte 72 pasticcerie italiane selezionate in 6 città.Dopo le tappe di Milano, Torino, Roma e Napoli è la volta del capoluogo siciliano e, infine, di Catania. In palio il titolo di migliore pasticceria d’Italia.

Ogni settimana i due giudici visiteranno una città diversa alla ricerca della pasticceria più buona e più innovativa.In ogni città, dal lunedì al giovedì, si danno battaglia tre pasticcerie al giorno. I vincitori di ciascunagiornatasi affrontano poi nella sfida del venerdì in cui viene stabilito il vincitore della città, che si qualifica per la finalissima nazionale.

La sfida quotidiana si svolge in tre round:

La prima impressione:Torreblanca e Bourdeauxfanno visita alla pasticceria e i concorrenti presentano loro una selezione dei prodotti che più li rappresentano. I giudici danno un voto all’aspetto della pasticceria basandosi sulla prima impressione che hanno avuto del locale e sull’accoglienza ricevuta.

La specialità: i concorrenti preparano la specialità della loro pasticceria, a cui i giudici assegnano un voto.

Il dolce della sfida: i concorrenti hanno due ore e mezza per preparare un dolce con un elemento misterioso scelto dai giudici. Al termine della prova viene decretato il vincitore di puntata.

Nella finale del venerdì i quattro team vincitori si contenderanno il titolo di migliore pasticceria della città in due round:

La piccola pasticceria: ai concorrenti è richiesto di preparare della piccola pasticceria come cabaret di paste, biscotti secchi, o dolci al bicchiere, ecc.Le duemigliori coppie in garaaccedono al secondo round.

La torta dei giudici:Torreblanca e Bourdeaux preparano una loro torta, un classico personalizzato. I pasticceri in gara devono rifarla a modo loro, ma utilizzando gli stessi ingredienti base. Al termine della prova, verrà decretata la coppia vincitrice di puntata che potrà accedere direttamentealla finalissima nazionale per conquistare il titolo di Best Bakery italiana.

Le pasticcerie coinvolte nella settimana dedicata a Palermo sono: DA JOSE’, conosciuta in tutte le guide del gusto per il suo impareggiabile cannolo. Qui lavorano, fianco a fianco, Piero e suo figlio Giuseppe, eredi di una storia di luoghi e sapori preservati nel tempo; SAMPOLO, capeggiata dai fratelli Enrico e Carmelo che hanno raccolto e portato avanti con orgoglio i sacrifici del padre, pasticcere con oltre 56 anni d’esperienza; ALFA, la pasticceria di Antonio e Davide, padre e figlioche, in un ambiente moderno e accogliente, offrono dolci dal sapore internazionale, ma con un retrogusto che riporta ad aromi più tradizionali;la pasticceria SCIMONE, un vero punto di riferimento a Palermo per i dolci della più autentica tradizione autoctona. A guidarla da oltre 50 anni la stessa famiglia, oggi rappresentata dai 4 fratelli Scimone: Alessandro, Carmelo, Mario e Massimo; AMATO CARMELO, porta stoicamente avanti la tradizione più radicata insieme a figlia e a nipote;SAN MICHELE, capeggiata da Mario con a fianco il fidato assistente Vincenzo, propone pasticceria tradizionale con qualche guizzo modaiolo; CHANTILLY è una pasticceria che ha avuto un successo strabiliante in un tempo relativamente breve, grazie alla bravura imprenditoriale di Michele e alla creatività del primo pasticcere Giacomo; STANCAMPIANO, dal nome dell’omonima famiglia, oggi rappresentata da Tania, è una delle pasticcerie storiche di Palermo. Famosa per il gelato offre alla clientela dolci di ogni sorta, dalle tradizionali specialità siciliane a moderne rivisitazioni di classici;MASSARO, il tempio moderno della tradizione in cui prelibatezze in classico stile siciliano vengono servite in un ambiente dal mood hipster chic; pasticceriaAGORA’, è stata aperta un anno fa da Fabrizio e Ilaria, giovane coppia con un sogno nel cassetto. Si sono avvalsi della maestria di due giovani e rampanti pasticceri, Samuele e Giovanni; Antonino è la mente e la mano che sta dietro alla pasticceriaBONDI’. A fianco dell’ambizioso giovane, che nel 2012 a soli 19 anni è salito sul podio del campionato italiano di pasticceria, i suoi 3 fratelli: Nancy, Michele e Rossella; NONN’ANGE’ BAKERY&COFEE, pasticceria americana in salsa siciliana. Tiziana è l’illuminata titolare, Alessandra la talentuosa pasticcera che, con il fido Vincenzo, sforna tutte le prelibatezze dall’accento usa.