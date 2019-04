Palermo, protocollo d’intesa tra scuola ed Esercito

Connect on Linked in

Ieri mattina, presso la direzione generale dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la dottoressa Maria Luisa Altomonte ha ricevuto il Generale di Brigata Claudio Minghetti, Comandante militare dell’Esercito in Sicilia, per la firma di un protocollo d’intesa teso a dar impulso alla partecipazione della Forza Armata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) voluti dal Ministero dell’Istruzione.

Sulla scorta del pre-esistente analogo protocollo

interministeriale, i vertici regionali di Esercito e Scuola hanno inteso

formalizzare il reciproco impegno al fine di definire – e promuovere sul

territorio insulare – un pacchetto di offerte formative rese disponibili dalle

Unità e dagli Enti di Forza Armata di stanza nella regione e rivolti agli

studenti del triennio di scuola superiore.

Si tratta di uno sforzo sinergico che avvicina ancor di più

l’Istituzione-Esercito ai giovani siciliani, proponendo loro percorsi di

orientamento al mondo del lavoro difficilmente replicabili da altre realtà

formative. Vengono, infatti, promossi stage tecnico-professionali quali i

percorsi di falegnameria e lavorazioni d’officina; di carattere amministrativo

tra cui quelli dedicati alla tenuta di archivi e alla gestione di biblioteche,

oltre che percorsi di indirizzo militare quali lezioni di topografia o

esperienze di vita in caserma.

L’accordo siglato oggi contribuisce ad arricchire il già

sostanzioso pacchetto di collaborazioni in atto tra Esercito e Scuola in

Sicilia, a partire dalle conferenze scolastiche di orientamento, ai numerosi

concorsi di idee indirizzati agli studenti, alle iniziative in materia di

legalità, integrazione sociale ed educazione civica, come il progetto “Fencing

for change” dedicato, a Palermo, alle scuole dei quartieri con minor

opportunità d’inclusione sociale o lo spettacolo dedicato alla comprensione del

messaggio contenuto nell’Inno d’Italia, previsto per il prossimo 7 maggio, al

Teatro Massimo ed al quale saranno invitate le scuole della città.