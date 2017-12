Palermo, rapina in banca: la polizia arresta uno dei rapinatori

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sono bastate poche ore agli inquirenti per riuscire ad individure uno dei due malviventi che ieri pomeriggio hanno rapinato la filiale Unipol in via Marchese di Villabianca .

A finire in manette, arrestato dalla polizia, il palermitano G.T. di 49 anni, accusato di aver rapinato l’agenzia Unipol.

Due uomini avevano fatto irruzione in banca armati di taglierino e dopo aver minacciato gli impiegati, si erano impossessati di circa 9.000 euro.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto e le testimonianze raccolte in banca i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità di uno dei due rapinatori.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato parte del bottino in una busta intestata all’istituto bancario rapinato, gli indumenti, un paio di occhiali indossati durante la rapina oltre ad una pistola giocattolo senza tappo rosso.