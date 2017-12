Palermo, rapina in banca nella filiale Unipol: bottino da quantificare

Connect on Linked in

Una rapina in banca è stata compiuta ieri pomeriggio in via Marchese di Villabianca ad angolo con via Arimondi a Palermo.

Due rapinatori armati di taglierino sono entrati in azione nella filiale Unipol chiedendo al cassiere di aprire la cassaforte, vista l’impossibilità dell’azione i malviventi hanno arraffato i contanti disponibili facendo poi perdere le loro tracce.

I due, dopo un breve tratto a piedi, si sarebbero allontanati a bordo di un mezzo, non è chiaro se è stata utilizzata un’auto o una moto. Sull’episodio indaga la polizia.