Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia di Stato di Palermo hanno arrestato 3 uomini originari del posto per il reato di rapina, violenza e minaccia aggravata.



I fatti risalgono allo scorso 12 maggio quando i 3 malviventi si sarebbero resi protagonisti di una violenta rapina messa a segno in un appartamento appartenente ad un 90enne.



Stando a quanto emerso dalle indagini il pensionato si trovava dentro l’abitazione insieme al suo badante mauritiano quando, tutto d’un tratto, sarebbero stati sorpresi dai rapinatori che pur di portare via tappeti e preziosi, non avrebbero esitato a colpire ripetutamente entrambi provocando una frattura vertebrale all’anziano ed un trauma cranico all’extracomunitario il quale si sarebbe poi scoperto essere il basista del colpo dietro però la minaccia di gravi ritorsioni se non avesse ubbidito e collaborato con i delinquenti.