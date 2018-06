Palermo, rapine banca Unipol : beccati gli autori

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dopo mesi di serrate ed ininterrotte indagini, gli uomini della polizia di Stato sono riusciti ad individuare gli autori delle due violenti rapine compiute all’interno della Banca Unipol di via Marchese di Villabianca.

Nel dettaglio, le rapine furono fatte una a distanza di un mese l’una dall’altra, precisamente il 24 novembre e il 28 dicembre 2017, da parte di due malviventi a volto coperto e armati di taglierino, che si sarebbero portati a casa quello che potrebbe essere considerato come un cospicuo bottino:

quasi 40 mila euro in totale. La forte similitudine delle dinamiche inerenti ai furti, hanno permesso ai poliziotti di poter proseguire le indagini senza soluzione di continuità seguendo il corso di un instancabile processo di selezione di sospettati e pregiudicati, ritenuti capaci di compiere assalti di particolare violenza ed arrivando così ai due malfattori per i quali è subito scattata la misura di prevenzione cautelare in carcere.

Di Pietro Geremia