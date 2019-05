Palermo, rissa in un pub in via Candelai: 16enne ricoverato in prognosi riservata

Print This Post

Un grave episodio criminale si è verificato in un pub in via Candelai a Palermo.

Un giovane di 16 anni è stato colpito al volto da un coetaneo ed è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civico nel reparto di neurochirurgia.

La vittima stava discutendo con un coetaneo quando i toni si sono accesi fino ad arrivare all’aggressione che ha provocato un’emorragia cerebrale.

Ad accompagnare il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Civico i genitori, che hanno trovato il figlio privo di sensi a causa del trauma causato dalle percosse.

La polizia, avvertita dal personale medico, ha ascoltato gli amici del giovane ed ha avviato le indagini al fine di risalire all’identità dell’aggressore che dovrà rispondere di lesioni gravissime.