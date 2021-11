Quattro denunciati e uno arrestato per resistenza per una rissa scoppiata ieri sera a Villabate (Pa) per un parcheggio. Tutto è successo in via Giulio Cesare. Un gruppo di persone per andare a mangiare una pizza aveva occupato il parcheggio per disabili.

Il titolare del posteggio riservato ha fatto notare che quel posto era suo e doveva parcheggiare. E’ nata una rissa tra due fazioni che prima hanno iniziato ad urlare poi sono passati alle mani. Solo l’intervento dei carabinieri ha inizialmente messo fine alla percosse.

Uno dei contendenti di 33 anni ha proseguito anche dopo l’arrivo dei militari. Tutte le persone coinvolte nella rissa, in totale 5, sono state portate in caserma per essere identificate e arrestate.