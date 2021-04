Tragedia a Palermo dove la scorsa notte, nel corso di un incendio nel mercato del Capo, è deceduto un uomo di 74 anni. Il rogo è divampato in un locale che si trova al piano terra di un palazzo in cortile Scalilla, vicino via Sant’Agostino.

La vittima è un 74enne originario della Tunisia ma residente a Palermo da decenni, che viveva in un magazzino trasformato in abitazione. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 dai vicini, svegliati da alcuni rumori sospetti e dalla puzza di bruciato.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e pattuglie della polizia. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare. Una volta domato il rogo, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire le cause dell’incendio che, secondo i primi accertamenti, sarebbero accidentali.