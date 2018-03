Palermo, sale sul tetto di un bus ed inizia ad urlare: traffico bloccato in via Maqueda (Video)

Print This Post

Polizia, vigili urbani e pompieri hanno dovuto impiegare diverse risorse per bloccare un migrante che ha bloccato un autobus urbano dell’Amat, è successo a Palermo all’incrocio tra via Cavour e via Maqueda.

Il giovane, dopo essere salito sul tetto del mezzo pubblico, ha iniziato ad urlare. Ancora incerto il motivo della protesta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un’auto gru e cestello, polizia e vigili urbani oltre ai sanitari dei 118.

I poliziotti, saliti sul tetto dell’auobus, dopo alcuni minuti passati a cercare di convincerlo a desistere dalla protesta, sono riusciti a bloccarlo.

Il giovane è stato portato in ospedale. Indagini in corso.

Video tratto da Facebook