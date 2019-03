Palermo, sciacalli in azione nelle zone colpite dalle inondazioni

Connect on Linked in

Sembrano non aver fine le disavventure per i residenti di Casteldaccia, paese in provincia di Palermo.



Nei giorni scorsi infatti pare che 2 villette site in contrada Dagale Cavallaro, nella zona tra Casteldaccia e Altavilla Milicia colpite nei primi di novembre dell’anno scorso dall’alluvione in cui un’intera famiglia ha perso la vita, siano finite nelle mire di alcuni dei ladri avrebbero dunque saccheggiato le abitazioni portando via gli infissi, alcuni mobili e suppellettili.

Una volta scoperto lo sciacallaggio, sul posto sono immediatamente intervenute

le forze dell’ordine le quali hanno avviato le indagini atte a scoprire agli

autori dei furti.

Di Pietro Geremia