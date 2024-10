Tragedia sfiorata sulla statale 624 Palermo-Sciacca, dove una coppia di Agrigento è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti prima che la loro Audi Q5 venisse completamente divorata dalle fiamme.

L’episodio è avvenuto nella fondovalle, a poche centinaia di metri dal bivio Misilbesi, in direzione Sciacca.

La coppia ha mostrato prontezza di riflessi: dopo aver avvertito fumo e cattivo odore provenire dal veicolo, ha immediatamente arrestato l’auto e si è allontanata a piedi, evitando conseguenze fisiche. Poco dopo, l’Audi Q5 è stata completamente distrutta dall’incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente non ha causato feriti, ma ha creato momenti di paura per i due occupanti e ha richiesto l’intervento tempestivo dei pompieri per evitare ulteriori rischi.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di una rapida reazione in situazioni di emergenza e la necessità di controlli regolari sui veicoli per evitare rischi simili. La statale 624 Palermo-Sciacca è una delle principali arterie della zona e questo incidente ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione.