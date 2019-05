Palermo, scontro tra volante della Polizia e una Fiat Panda: ferite 5 persone

Connect on Linked in

Incidente avvenuto per un inseguimento. Erano quasi le 3 di notte quando una volante della Polizia con a bordo due poliziotti di 42 e 43 anni ed una Fiat Panda con a bordo tre giovani C.P. A.B. e G.D. tra i 20 ed i 23 anni si sono scontrate in un incrocio tra via Errante e via Oreto provocando il ferimento di tutte e 5 le persone che sono state trasportate dalle ambulanze del 118 presso l’ospedale Civico e il Policlinico di Palermo. Le condizioni non sono gravi.

Sul sinistro indagano gli agenti della Polizia municipale di Palermo.

E’ il secondo episodio che in Sicilia vede un’auto della polizia coinvolta in un sinistro, poche ore prima era accaduto a Marsala .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato