Palermo, senzatetto pestato mentre dormiva sulla panchina

Preso a pugni da un gruppo di persone mentre dormiva su una panchina della stazione centrale. E’ questo quello che accaduto ad un senzatetto 37enne di Palermo il quale non ha potuto riconoscere i propri aggressori per via del fatto che era avvolto tra le coperte quando è stato colpito.

Per via delle gravi contusioni inoltre, il senzatetto è stato trasportato al pronto soccorso dove verrà sottoposto un intervento chirurgico al naso. Sul caso indaga la polizia ferroviaria, a cui il senzatetto ha chiesto aiuto e a cui ha sporto una regolare denuncia. “Non si può più restare indifferenti.

È ora che si accendano i riflettori sulla sicurezza di chi è costretto a vivere per strada per problemi personali, difficoltà economiche e non certo per scelta propria” – dice Maddalena Rotolo, volontaria di una associazione che assiste i senzatetto presenti in città, distribuendo pasti e coperte e ascoltando i loro racconti.

Di Pietro Geremia

Foto d’archivio