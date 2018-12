Palermo, sequestrati 300 chili di prodotti ittici privi di etichettatura etracciabilità

Print This Post

A Palermo, nei quartieri “Altarello e Borgo Nuovo”, i Carabinieri della Stazione Palermo Falde, unitamente a personale della Guardia Costiera, procedevano al controllo di due esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti ittici.

Al termine delle ispezioni, operanti accertavano che i predetti vendevano pesce ed altri prodotti privi di etichettatura e tracciabilità.

Venivano elevate sanzioni amministrative per 3.000 euro e sequestrati 300 chili di prodotti ittici i quali, previa verifica sullo stato di conservazione da parte dei veterinari dell’ Asp, venivano in parte devoluti in beneficienza.