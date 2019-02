Palermo, servizi antiborseggio sui tram: 6 denunce

Connect on Linked in

Proseguono senza sosta i servizi antiborseggio dei Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi. Lo scopo è quello di tutelare gli utenti ed i tanti turisti che utilizzano i mezzi pubblici cittadini.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Mezzo Monreale, hanno controllato Z.R. palermitano classe 1956 e S.F. palermitano classe 1955. I due, volti noti agli operanti, dopo esser stati notati mentre salivano e scendevano da mezzi pubblici affollati, sono stati fermati e sottoposti a controllo, che dava esito negativo.

Accompagnati in caserma, al termine di un’attività investigativa, sono stati deferiti in stato di libertà poiché riconosciuti dai Carabinieri senza alcun dubbio, quali autori di un furto con destrezza in concorso avvenuto lo scorso 22 novembre, in danno di una 70enne.

Contestualmente S.F. veniva inoltre deferito in stato di libertà per aver violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

L’altr ieri, i militari dell’arma, nel corso di un servizio di antiborseggio, a tutela dei cittadini e dei tanti turisti che visitano il capoluogo e che utilizzano i trasporti pubblici, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi hanno deferito in stato di libertà 4 persone:

T. A. ,nato a Palermo, classe 1974, ivi residente;

,nato a Palermo, classe 1974, ivi residente; R. L. , nato a Palermo, classe 1951, ivi residente;

, nato a Palermo, classe 1951, ivi residente; I. S., nato a Gricignano Di Aversa (Ce), classe 1952, residente a Villabate (Pa);

nato a Gricignano Di Aversa (Ce), classe 1952, residente a Villabate (Pa); C. I., nato a Palermo, classe 1959, ivi residente.

I

Carabinieri hanno notato i quattro con fare sospetto, a bordo del bus di linea

partito da zona Rocca Monreale in direzione parcheggio Basile.

Dopo

averli visti scendere, gli operanti li hanno fermati e condotti presso il

Comando dell’Arma, dove, a seguito degli accertamenti, avendo visionato le

immagini del sistema di videosorveglianza, li hanno identificati quali gli

autori di un furto con destrezza, operato in concorso, a bordo di un bus della

medesima linea qualche mese prima e pertanto deferiti in stato di libertà.