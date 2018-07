Palermo, vespa contro ambulanza: ferito 49 enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Incidente stradale in città. Erano circa le 21:30 di mercoledì quando una Vespa con a bordo un uomo, D.D. di 49 anni, tra le vie Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca, si è andata a scontrare contro un’autoambulanza che sfrecciava per un’emergenza a sirene spiegate.

Nell’impatto la Vespa è rimasta incastrata sotto il mezzo di soccorso. Il centauro è stato trasportato, con un’altra ambulanza, presso l’ospedale Villa Sofia dove è arrivato in codice rosso, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato