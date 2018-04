Print This Post

Incidente stradale tra via Amedeo D’aosta e via Messina Marine che ha causato il rallentamento del traffico.

L’incidente, avvenuto ieri mattina intorno alle 6:30, ha causato il lieve ferimento dei 2 conducenti che sono stati soccorsi dall’ambulanza del 118 arrivata sul posto.

Traffico in tilt per diversi minuti, fino all’arrivo di una volante della polizia municipale il cui equipaggio ha gestito le auto in coda ed effettauto i rilievi del caso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato