Palermo, si scontrano due auto: un ferito

Un incidente si è verificato a Palermo venerdì pomeriggio, intorno le 16.00, un’Alfa Mito ed una Fiat Panda, all’altezza del ponte Bonagia in Viale Regione Siciliana, per cause in fase di accertamento da parte degli agenti dell’Infortunistica della Polizia municipale , si sono scontrate violentemente tanto da far ribaltare l’Alfa Mito.

Il conducente, a causa del forte impatto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 giunta sul posto, per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Illeso il conducente della Panda. Disagi al traffico veicolare.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato