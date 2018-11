Palermo, Sindaco Orlando posta online il video di alcuni vandali: “Vi prenderemo”

Print This Post

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha pubblicato un video sul proprio profilo social di Facebook in cui si vedono alcuni vandali buttare dei carrelli del supermercato dentro i cassonetti della spazzatura, staccare i cestini e divellere panchine del centro storico.

L’intera via Maquaeda è stata messa letteralmente a soqquadro da 3 teppisti i quali non solo sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del Comune con i volti ben riconoscibili, ma che saranno ovviamente denunciati alla magistratura dalla polizia municipale.

“È un inqualificabile gesto di inciviltà che non va lasciato impunito – dichiara il comandante Gabriele Marchese -. Per i responsabili di simili gesti che minacciano la percezione della sicurezza non ci deve essere tolleranza”.

Di Pietro Geremia