Palermo, sorpresi a spacciare nel quartiere Zen 2: arrestati 2 pusher

Sono solo gli ultimi di una lunga lista di spacciatori tratti in arresto dai Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, impegnati quotidianamente nel contrasto al mercato degli stupefacenti.

Il frutto di due distinte operazioni portate a termine a breve distanza l’una dall’altra. Il primo a finire in manette G..G. 30enne, palermitano fermato tra i padiglioni del quartiere Z.E.N. 2 mentre spacciava ad alcuni giovani successivamente segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Il secondo U.S. , 28enne palermitano , anche lui arrestato in flagranza dai Carabinieri che hanno rinvenuto e sequestrato a carico del G.G. 53 grammi di hashish divisi in 30 dosi, 15,9 grammi di marjuana divisi in 13 dosi, circa 1 grammo di cocaina, occultati nel baule dello scooter e la somma di 573 euro ritenuto provento dell’attività illecita, mentre nella disponibilità dell’U.S. 30 grammi di hashish divisi in 17 dosi ed 1 grammo di eroina, contenuti in un sacchetto, nascosto nel sottoscala di un porticato.

Lo

stupefacente è stato consegnato al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze

Stupefacenti) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo.

I due

giudicati presso il Tribunale di Palermo con il rito direttissimo a

seguito della convalida sono stati sottoposti ai domiciliari.