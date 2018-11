Connect on Linked in

Sabato pomeriggio, nei pressi dell’abitazione del pm Nino Di Matteo in via Principe di Paternò, in un angolo di via Sciuti, è stata rinvenuta una busta sospetta.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine ed i Vigili del fuoco, la zona è stata fatta evacuare al fine di verificare tale oggetto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato