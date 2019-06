Palermo, spacciava nei locali della Movida: beccato 17enne

Print This Post

Nelle sere scorse i polizotti del commissariato di Palermo hanno beccato a spacciare droga un 17enne dl posto.

A quanto pare il giovane si trovava nel famoso quartiere di Ballarò, in zona Porta Nuova, quando era stato notato dagli agenti mentre si avvicendava sospettamente con alcuni clienti dei locali della Movida palermitana che sembrava non conoscere, ma che poi intratteneva confidenzialmente nello scambio di denaro con un involucro nero contenuto in un borsello che portava con sé.

Immaginando cosa potesse celarsi sotto la cordialità del

giovane, i poliziotti hanno dunque deciso di pedinarlo fino all’interno di

Ballarò per poi bloccato, perquisirlo ed infine portarlo al centro di prima

accoglienza Francesca Laura Morvillo dove gli sono stati sequestrati 26 pezzi

di hashish e 480 euro in banconote di diverso taglio.