Tre fratelli di , 26, 27 e 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Piazza Marina,a Palermo, nel corso di un servizio antidroga nel quartiere Albergheria, i militari dell’Arma,con l’ausilio delle unità cinofile, hanno arrestato con l’accusa di resistenza, lesioni in concorso, procurata evasione, evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti , G.F. , G.M e G.S. tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e già noti alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono a venerdì pomeriggio, allorquando i militari si sono recati nell’abitazione di G.s., già sottoposto alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, e a seguito di perquisizione hanno rinvenuto circa 250 grammi di marijuana e un panetto di hashish.

Il 28enne, dopo aver tentato di disfarsi della droga, inveiva e aggrediva i Carabinieri, sferrando un pugno ad un militare e provocandogli la frattura del braccio sinistro; di seguito, intervenuti anche gli altri due fratelli conviventi, G.s. riusciva a fuggire liberandosi del braccialetto elettronico.

Dopo la colluttazione intervenivano altre pattuglie e i due fratelli venivano condotti in caserma e tratti in arresto. La droga è stata sottoposta a sequestro e trasmessa al L.A.S.S. del Comando Provinciale per le analisi di rito.

Ieri mattina l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto dei due fratelli con rito direttissimo e disposto per loro la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sempre nella serata di ieri, dopo due giorni di incessanti ricerche e controlli a tappetto nel quartiere, i Carabinieri hanno fermato e arrestato anche G.s. sorpreso lungo una via nei pressi della sua abitazione.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato con rito direttissimo e G.s. è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Carabiniere ferito si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Civico e in settimana sarà sottoposto a intervento chirurgico