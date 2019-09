Palermo, sparatoria in pieno giorno: 3 i feriti

Print This Post

Momenti di vero panico si sono vissuti nella giornata di ieri a Palermo.

Nella centralissima in via Regina Bianca del capoluogo siciliano pare infatti che sia avvenuta una sparatoria in cui sarebbero rimasti feriti due uomini, rispettivamente padre e figlio di 58 e 27 anni, e una donna pure di 27 anni.

Immediatamente dopo l’esplosione dei colpi di arma da fuoco sarebbero intervenuti sul posto sia i soccorritori del 118, i quali avrebbero trasferito in ambulanza i tre feriti presso l’ospedale Civico dove fortunatamente i medici non avrebbero riscontrato ferite mortali, sia gli uomini dell’arma dei carabinieri che avrebbero avviato le indagini atte a ricostruire dinamica e movente della sparatoria.