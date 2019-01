Palermo, spartitraffico provoca incidente stradale: monta la protesta

Connect on Linked in

Ennesimo incidente. “Questo spartitraffico è pericoloso lo dico da anni. Quando piove almeno 20 macchine al giorno lo prendono in pieno. Eliminarlo o metterlo subito in gomma”.

Questa è una delle proteste, in questo caso di un commerciante, che si ripetono spesso per la presenza ingombrante di uno spartitraffico, situato in via Cavour, che provoca seri danni alle autovetture che lo colpiscono come nel caso dell’incidente di ieri dove una macchina ha subito dei danni sul semiasse appunto per aver impattato contro questa struttura stradale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato