Palermo, stragi del sabato sera: ritirate 11 patenti, sequestrati 2 mezzi

I Carabinieri della Stazione Carabinieri Palermo Crispi hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione al contrasto del fenomeno delle “c.d. stragi del sabato sera”, che durerà per l’intero fine settimana, avendo come obiettivo la sicurezza dei giovani e dei giovanissimi.

Durante il servizio tanti conducenti di autovetture e motocicli sono stati sottoposti all’ etilometro e di questi 5, di età compresa fra i 25 ed 30 anni, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza, poiché trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Sono stati sanzionati amministrativamente altre 6 persone sempre per guida in stato di ebbrezza, poiché trovati alla guida con tasso alcolemico compreso fra e a 0,51 g/l e 08,g/l, ed un 30 enne alla guida di un motociclo, perché sprovvisto di patente di guida.

L’esito dei controlli è stato di 11 patenti ritirate e due mezzi sequestrati perché sprovvisti di assicurazione.