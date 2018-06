Palermo, Tatuaggi, musica e spettacoli: al via la quinta edizione della Palermo Tattoo Convention

Connect on Linked in

È iniziata in grande la quinta edizione della Palermo Tattoo Convention: oltre un migliaio di persone, tra abbonamenti e ingressi giornalieri, ha varcato la soglia del Saracen Resort ieri, un record di cui sono complici gli ospiti di fama internazionale di quest’anno e le novità, soprattutto quelle legate all’intrattenimento.

La Palermo Tattoo Convention sin dalla sua prima edizione ha voluto dare spazio, oltre che ai differenti momenti dedicati alla cultura del tatuaggio, alla musica e agli spettacoli nell’idea di una tre giorni inclusiva e divertente per tutti, non soltanto per gli appassionati dell’antica tradizione dell’inchiostro sulla pelle.

Gli artisti tatuatori hanno allestito gli stand e iniziato a lavorare sulle note dei classici americani anni Cinquanta passati in filodiffusione e da quel momento la musica non si è mai fermata: le cover del pop contemporaneo della band Morning Vibes hanno dato il via alle esibizioni al tramonto e sono stati seguiti da un giovanissimo sassofonista, Manfredi Vitale, stella nascente del Liceo Musicale di Palermo. Le curve della pin up Bon Bon Cherry hanno incantato il pubblico in uno spettacolo di Burlesque al calare della notte e la magica coreografia area fatta con le bolle sapone dal palermitano Magic Salta ha lasciato tutti senza fiato.

Nel frattempo fino a circa mezzanotte gli stand degli oltre cento artisti tatuatori erano ancora presi d’assalto da curiosi e da gente che non aspettava altro che la Convention per regalarsi il tatuaggio dei sogni a firma dell’artista venuto da lontano: tra i tradizionali Old School in bianco e nero, i cartoni animai Disney e i floreali acquerellati c’è anche una postazione dal sapore orientale dove nella comodità di tappeti e cuscini si praticano tatuaggi temporanei con l’henné.

La quinta edizione della Palermo Tattoo Convention chiude i battenti domani.

Fonte: gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/06/02/tatuaggi-musica-e-spettacoli-al-via-la-quinta-edizione-della-palermo-tattoo-convention_862130/)