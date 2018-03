Palermo, tenta il suicidio ma poi ci ripensa: 60enne rimasto ustionato

Print This Post

Tanta pausa e forte preoccupazione hanno riempito nella giornata di ieri le estreme azioni di un 60enne di Palermo in via Monsignor Filippo Pontino, nei pressi dello stabilimento dell’ex chimica Arenella.

L’uomo, verso le 14:00, pare che abbia voluto suicidarsi incendiando la roulotte in cui viveva per poi ripensarci ma, purtroppo per lui, troppo tardi.

La sua casa infatti ha iniziato a bruciare senza possibilità di spegnerla, ustionando il poveruomo in diverse parti del corpo.

Dopo la veloce propagazione delle fiamme sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente spento l’incendio lasciando campo libero ai sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito trasportandolo di corsa al pronto soccorso dell’ospedale. Tutt’ora da chiarire le motivazioni del gesto.

Di Pietro Geremia