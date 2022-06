I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti due parcheggiatori abusivi, padre e figlio, ritenuti responsabili di tentata estorsione e lesioni personali ai danni di due cittadini che secondo l’ipotesi accusatoria si erano rifiutati di corrispondere un’offerta di danaro richiesta dai due come corrispettivo per il servizio di guardiania abusiva alla loro auto.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura, con l’applicazione degli arresti domiciliari al primo e dell’obbligo di presentazione alla P.G. cumulativamente all’obbligo di dimora nel Comune di Palermo al secondo.

La misura cautelare è il frutto dell’incrementata attività di controllo posta in essere dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, anche alla luce dell’aumento dei flussi turistici e dell’incrementata presenza di cittadini, specie nel centro storico del capoluogo, con il venir meno delle restrizioni alla circolazione che la pandemia aveva comportato nel biennio 2020/2021.

L’attività di controllo meticoloso delle strade del centro e i successivi approfondimenti investigativi finalizzati a riscontrare le dichiarazioni delle vittime hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico dei due indagati che, a fronte del diniego espresso circa l’elargizione di danaro, avrebbero posto in essere atti di violenza e minaccia nei confronti degli automobilisti in cerca di un parcheggio.

Giova precisare che gli odierni destinatari di misura restrittiva, sono, allo stato, indiziati in merito ai reati contestati e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.