Palermo, Tonno contaminato dall’istamina: donna è in prognosi riservata

Tuna Steak at Tsukiji Market, Tokyo, Japan

Una donna è stata ricoverata nell’ospedale Civico a Palermo per la sindrome sgombroide dopo aver mangiato del tonno con istamina comprato nel mercato di Ballarò.

La prognosi per la donna vietnamita di 59 anni è riservata. I carabinieri del Nas insieme ai veterinari dell’Asp hanno sequestrato alla pescheria Al Carmine 700 chili di pesce che era in parte in cattivo stato di conservazione e in parte senza tracciabilità. La pescheria senza licenza è stata chiusa.

Gli agenti di polizia sono stati chiamati dai medici dell’ospedale per segnalare la presenza della famiglia vietnamita al pronto soccorso dal 118 per intossicazione. Padre e figlio non sono gravi. Per la madre invece è stato necessario il ricovero.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/palermo/258087/tonno-contaminato-dall-istamina-una-donna-e-in-prognosi-riservata.html)