Il maltempo che in queste ore ha colpito tutto la Sicilia ha causato seri disagi a Palermo. In via Mauro de Mauro un grosso cartellone pubblicitario 6×3 è crollato a causa delle raffiche di vento.

Per fortuna in quel momento nessuno si trovava in zona altrimenti le conseguenze sarebbero state tragiche.

Sul posto la polizia municipale ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera zona.

In corso verifiche per accertare eventuali responsabilità di terzi.

Foto Blogsicilia.it