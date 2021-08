Un ingegnere di Palermo, Francesco La Rocca, 38 anni, è morto a causa di un tragico incidente stradale avvenuto a Rodi, nota città greca.

Secondo quanto si apprende da fonti dell’informazione greca, la vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri due amici. Stavano percorrendo la strada provinciale che conduce da Rodi a Kallithea quando, nello svoltare a sinistra, hanno impattato violentemente contro una motocicletta per cause ancora in via di accertamento.

La Rocca, originario di Piana degli Albanesi ma palermitano d’adozione dove ha trascorso gran parte della sua vita, è laureato in ingegneria ambientale e svolge proprio l’attività di ingegnere ambientale presso la società di consulenza “Mare consulting”.

Il 38enne era anche un attivista volontario del Cisom, il corpo Italiano di soccorso dell’ordine di Malta. Parliamo di una fondazione di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al sovrano ordine di Malta.