Palermo, tre giovani extracomunitari aggrediti al Ballarò: indagini

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I Carabinieri della Compagnia di Palermo Piazza Verdi indagano in merito all’aggressione avvenuta sabato sera, poco dopo la mezzanotte, in via Benfratelli ai danni di tre cittadini extracomunitari.

Le vittime trasportate dal 118 in ospedale: N.k. nato in Nigeria classe 1986, visitato presso il Policlinico di Palermo, è stato riscontrato affetto da “ferite multiple lacerocontuse al volto, collo e arti superiori” con giorni 20 di prognosi, E.K.b. nato in Costa D’Avorio classe 1970,

medicato presso il Policlinico è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito di ferite lacerocontuse al capo, non ancora refertate, infine un minorenne nato in Costa D’Avorio condotto presso l’ospedale Civico è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici essendo stato riscontrato affetto da “ferite multiple lacerocontuse frontali arti superiori fianco sx e sospetta frattura omerale”, non ancora refertate.

Sono in corso accertamenti dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti ed identificare gli aggressori.