Curioso ritrovamento nei cassonetti della spazzatura. Gli impiegati della società Rap, che si occupano della pulizia urbana, non hanno creduto ai loro occhi quando si sono

imbattuti in una bambola seminuda appoggiata al muro adiacente ad un cassonetto della spazzatura posto in via Vincenzo Vitale al Villaggio Santa Rosalia.

La bambola si trovava in uno stato mal ridotto segno che era stata “usata” da parecchio tempo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto Blogsicilia.it