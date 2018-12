Palermo, uccise un clochard per pochi euro: confessa 16enne romeno

Connect on Linked in

Dopo serrate indagini da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri, l’assassino del povero clochard Aid Abdellah, conosciuto da tutti come Aldo, ha finalmente un volto.

A confessare l’omicidio del pittore francese 56enne avvenuto domenica notte sotto i portici di piazza Ungheria a Palermo è stato un giovane romeno di soli 16 anni.

Le forze dell’ordine erano giunte al colpevole in meno di una settimana e solo dopo un lungo interrogatorio con il pm del tribunale per i minorenni il giovane ha confessato di avere colpito con un spranga la vittima per prendere qualche decina di euro che l’uomo teneva nel portafoglio specificando però che non voleva ucciderlo.

Di Pietro Geremia