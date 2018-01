Palermo, ulteriore appello dei familiari di Michela Manca, sparita due settimane fa

Print This Post

Non si danno pace i familiari di Michela Manca, giovane mamma palermitana di 23 anni scomparsa il 17 dicembre scorso.

“Michy torna con noi, ti vogliamo bene”- è l’ulteriore appello della famiglia della donna, madre di due bambini, sparita misteriosamente e improvvisamente dalla sua abitazione sita in via Santa Maria di Gesù in quel giorno maledetto.

Ed è proprio dal 17 dicembre che la sua famiglia non si dà pace, e ha avviato le ricerche, con tante foto sui social network e anche un appello a “Chi l’ha Visto?“.

Michela è alta circa un metro e sessanta, con un tatuaggio di un’orchidea tra il polso e la mano destra. L’ultima volta indossava una maglietta beige, un giubbotto nero e dei leggins.

In caso di avvistamento della giovane o chiunque fosse in possesso di notizie attendibili, è possibile contattare i familiari i numeri 3283425968 e 3208223747.