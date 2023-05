Un 50enne è stato colpito con diversi colpi di arma da taglio all’addome nella zona dei Cantieri Navali a Palermo. L’uomo è in gravi condizioni, ricoverato nell’ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Secondo una prima ipotesi investigativa il ferimento potrebbe essere collegato a una lite scatenata da un apprezzamento di troppo su un familiare. L’aggressore sarebbe stato fermato dalla polizia.

Fra i due vicini non correva buon sangue da tempo e durante l’ennesimo scontro uno dei due avrebbe estratto un coltello, probabilmente recuperato in casa, colpendo l’altro quattro volte allo stomaco. La polizia ha avviato le ricerche del cinquantaduenne che stava cercando di allontanarsi dalla zona assieme alla moglie e alla figlia.

L’aggressore è stato portato negli uffici di polizia per essere ascoltato, in attesa di notizie dall’ospedale in cui i medici stanno facendo il possibile per salvare il ferito.