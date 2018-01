Palermo, uomo rimane ferito da gocce di acido: indagini in corso

Print This Post

Un uomo è rimasto ferito da una sostanza caduta da un’impalcatura.

L’uomo, 48 anni, mentre stava passeggiando sotto un palazzo di via Mariano Migliaccio a Palermo, è stato raggiunto al volto da delle gocce che gli hanno provocato delle ustioni.

Rifugiatosi in un bar adiacente ha chiamato, con l’aiuto di chi in quel momento si trovava nel locale, i soccorsi che lo hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia per le cure del caso.

Intanto la polizia sta indagando per capire da dove sia potuto cadere il liquido corrosivo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio