Palermo, utilizza bomboletta spray al peperoncino: denunciato 17enne

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere un giovane 17enne. I carabinieri sono intervenuti presso un istituto scolastico professionale dove il menzionato, studente dello stesso istituto, poco prima, all’interno di un’aula scolastica, durante l’orario di lezione, aveva utilizzato una bomboletta “spray al peperoncino”, nebulizzandone il contenuto. A seguito di ciò cinque studentesse, sue compagne di classi, presenti in aula, sono state soccorse dal personale sanitario del 118. La bomboletta spray è stata recuperata e sottoposta a sequestro.