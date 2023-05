Sono 23 le barche che hanno perfezionato le iscrizioni al Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna che si disputerà a Palermo da oggi 17 al 21 maggio.

Ad organizzare la manifestazione i Circoli Velici Riuniti di Palermo che vedono insieme le eccellenze cittadine del settore: Club Canottieri Roggero di Lauria, Lega Navale di Palermo, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Yacht Club Mediterraneo, Velaclub Palermo, Centro Velico Siciliano e Circolo Velico di Sferracavallo.

Sono state ultimate alla Cala di Palermo le operazioni di stazza e tutto è pronto per il via alla prima prova prevista nel golfo di Palermo domani con il segnale di avviso per la partenza che sarà dato alle 11.

Per una settimana la vela d’altura sarà protagonista con circa 250 velisti a comporre equipaggi agonisticamente pronti a contendersi non solo il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna, e il trofeo “La Rotta dei Florio”, ma anche la selezione per il Campionato Nazionale Assoluto ORC, in programma a Marina di Carrara a giugno, e i punti necessari all’assegnazione del Trofeo Armatore dell’anno 2023 – UVAI.

“Il segnale di partenza per la prima prova sarà dato alle 11 – spiega Bruno Ampola, direttore tecnico del Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna – ma tutto dipenderà dal vento.

Se sarà ancora troppo forte la partenza potrebbe anche slittare. C’è ancora una coda di maltempo con le condizioni di maltempo che si sono protratte e domani dovrebbe esserci ancora un vento di ponente sostenuto. Per le regate di giovedì invece il vento dovrebbe calare. Venerdì poi dovrebbero esserci condizioni ideali per la regata costiera fino a Trapani con un vento da est”.

Il programma della manifestazione prevede domani e giovedì 18 le regate a bastone sulle boe nel golfo di Palermo. Venerdì 19 dal golfo di Mondello sarà la volta della partenza della regata costiera valida anche come prima prova del trofeo “La Rotta dei Florio” con gli equipaggi che saranno impegnati fra Palermo, Favignana, Trapani e ritorno. Sabato 20 dal golfo di Trapani la partenza della seconda prova de “La Rotta dei Florio” con l’arrivo previsto nel golfo di Mondello davanti al Club Canottieri Roggero di Lauria.

La “Rotta dei Florio” segue un itinerario che ripercorre la rotta storica delle imbarcazioni commerciali della flotta dei Florio. Ad organizzare la regata è il Club Canottieri Roggero di Lauria con la collaborazione delle sezioni di Trapani e Palermo della Lega Navale Italiana e dei Circoli velici riuniti di Palermo.

Al via barche estremamente competitive in rappresentanza di tredici circoli. Sulla linea di partenza ci sarà il Farr 45 Comanche Sagola che ha disputato la Middle Sea Race lo scorso anno, i campioni nazionali d’area 2021 e 2022 che sono QQ7 e South Kensington, quest’ultimo reduce dalla partecipazione al campionato europeo ORC a Malta.

Fra i protagonisti al via anche Sekeles, barca presente fra quelle vincitrici nell’albo d’oro del Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna e la sempre competitiva J122 Joy.

Sarà possibile seguire il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna attraverso il sito dei Circoli Velici Riuniti (www.circoliveliciriuniti.it). Si potranno vedere dal vivo o in replay le regate tramite pc, tablet o smartphone.