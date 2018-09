Palermo, venne investita da un pirata della strada: deceduta 71enne

Connect on Linked in

È durata un mese e mezzo la lunga agonia vissuta da una donna di 71 anni che venne investita il 23 luglio scorso.

Il triste sinistro era avvenuto a Palermo, lungo la via Archimede, dove la povera anziana era intenta ad attraversare la strada quando, tutto d’un tratto, venne violentemente travolta da un motociclista il quale pare che non si fosse neanche fermato a prestare soccorso ma anzi, si era dato vigliaccamente alla fuga.

In seguito all’impatto, la donna era stata trasportata immediatamente dai soccorritori del 118 presso l’ospedale palermitano di Villa Sofia dove era stata ricoverata in rianimazione fino al suo decesso.

Sull’identità del motociclista le forze dell’ordine non si sono ancora espresse, anche se è certo che sono in corso delle serrate indagini per dare un’identità al pirata della strada il quale, data la morte della 71 enne, una volta preso verrà incriminato non solo per omissione di soccorso ma anche per omicidio stradale.



Di Pietro Geremia