Palermo, viene colpito da una scheggia in una gara automobilistica: bambino finisce in ospedale

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Era in corso la manifestazione “Co-pilota per una notte“. Un bambino, andato ad assistere alla gara automobilistica, è rimasto ferito dopo che una delle macchine in corsa è sbandata su una curva facendo alzare delle schegge che hanno colpito il bambino.

Immediati i soccorsi che con un’ambulanza del 118 lo hanno trasportato prima presso l’ospedale Giglio di Cefalù e poi successivamente in un’ospedale di Palermo.

Sul fatto accaduto è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Termini Imerese.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato