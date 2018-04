Print This Post

Scontro tra un’auto e una moto. Il tutto è successo a Palermo tra via Bagolino e via Impastato dove ad avere la peggio è stato un giovane in sella ad una moto.

Il forte impatto l’ha scaraventato violentemente sull’asfalto provocandogli una profonda ferita sulla testa.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine ed i soccorsi del 118 che hanno trasportato d’urgenza il giovane all’ospedale dove riversa in gravi condizioni.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato