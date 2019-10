Palermo, vigili salvano 18 gattini rinchiusi in cantina tra feci e urina: due i denunciati

A seguito di una segnalazione pervenuta in centrale da parte di un cittadino indignato gli uomini della polizia municipale di Palermo hanno denunciato due persone, di 34 e 20 anni, per il reato di detenzione di animali in condizioni non compatibili con la loro natura.

In seguito ad

un blitz messo a segno da parte delle forze dell’ordine in via Buonriposo, sarebbero

stati ritrovati in delle anguste gabbie e tra le loro feci ben 16 gatti adulti

e due cuccioli. I poveri animali erano

stati dunque tenuti in delle condizioni disumane presentando agli occhi del

medico veterinario, intervenuto insieme agli agenti cinofili, un evidente stato

di grave sofferenza dovuto non solo allo stato di degrado in cui erano

custoditi ma anche all’assenza di illuminazione e alla scarsa areazione del

posto.

Una volta controllati e medicati, tutti i poveri gattini sarebbero stati sequestrati

ed affidati al canile municipale per le cure necessarie mentre invece per i

loro “custodi” sarebbe scattata una segnalazione all’autorità giudiziaria per

abbandono di animali.